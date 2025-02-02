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غادة عبد الرازق أمام حمام السباحة وروبي أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الأحد 02 فبراير 2025
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    اية سلمي
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    روبي
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    هند عبد الحليم
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    غادة طلعت
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    غادة عبد الرازق
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    لقاء الخميسي
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    مايا دياب_1
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    نور إيهاب_1
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    نيللي كريم
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    صبا مبارك
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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند عبدالحليم

خطفت الفنانة هند عبدالحليم، الأنظار إليها، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك، بإطلالة شتوية، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

روبي

ظهرت الفنانة روبي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ارتدت خلالها فستان سواريه.

لقاء الخميسي

إلتقطت الفنانة لقاء الخميسي، إطلالة "سيلفي" داخل غرفتها بمنزلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مبسوطة".

غادة طلعت

نشرت الفنانة غادة طلعت، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل فهد البطل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل فهد البطل، رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، إخراج محمد عبد السلام.. نعيمة القمر".

نور إيهاب

ظهرت الفنانة الشابة نور إيهاب، بإطلالة كاجوال، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مايا دياب

نشرت المطربة مايا دياب، إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها مرتدية "تيشيرت" مكتوب عليه: "قلبي قفلته".

نيللي كريم

خضعت النجمة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

غادة عبد الرازق

خضعت الفنانة غادة عبد الرازق، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شبابية حازت على إعجاب متابعيها.

آية سليم

نشرت الفنانة اية سليم، صور جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة بسيطة خطفت بها الأنظار.

هند عبدالحليم آية سليم غادة عبد الرازق نيللي كريم مايا دياب نور إيهاب غادة طلعت لقاء الخميسي روبي صبا مبارك نجوم الفن
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