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تامر حسني لـ هنا الزاهد: "فخور بيكي وانتي دلوقتي أهم نجوم جيلك"

11:38 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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    هنا الزاهد
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    هنا الزاهد
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    هنا الزاهد أمام الأهرامات (1)
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    الفنانة هنا الزاهد
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    هنا الزاهد (1)
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    هنا الزاهد (1)
  • عرض 15 صورة
    هنا الزاهد
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    إطلالة هنا الزاهد من حفل جوي أواردز
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    الفنانة هنا الزاهد
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    هنا الزاهد من كواليس حفل جوي أواردز
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كتب- هاني صابر:

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للفنانة هنا الزاهد بعد حديث الأخيرة عنه بأحد البرامج التليفزيونية.

وأعاد تامر، نشر فيديو هنا الزاهد الذي تتحدث فيه عنه، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا هنا أنا اللي مهما أوصف، انتي إنسانة محترمة قد إيه، وشاطرة قد إيه، مش هديكي حقك.. وأنا اللي فخور بيكي وانتي دلوقتي أهم نجوم جيلك".

وتابع: "وربنا كرمك انتي كمان بالشعبية الواسعة اللي مش عند حد في جيلك بالشكل ده، وده لأنك مجتهدة وفنانة حقيقية".

واستكمل: "عندك قبول محترم عند كل أسرة مصرية وعربية.. الناس بتشوفك بنتهم، ودي نعمة كبيرة".

وأضاف تامر حسني: " فخور اني قدمت للفن بنوتة قمر وفي سنين قليلة أوي بقت رقم 1.. ربنا يوفقك يا أحلى نونا".

وكانت هنا الزاهد، قالت في تصريحات تليفزيونية عن تامر حسني: "إنسان جدع وطيب جدا، وبحب أوي نصايحه وبينصحني كتير أوي ، وهو اللي قدمني للسينما بشكل حلو جدا، ومش أناني خالص في شغله".

وأضافت هنا: "لما نجم كبير زي تامر حسني يخلي دورك أكبر منه في فيلم، يبقى ده واحد واثق من نفسه أوي، وحتى لو فيه مشاهد بيني وبينه بياخد مشاهدي أنا الأول حتى لو هو جاهز، ومش فارق معاه نفسه.. بشكره وبحبه وبحترمه وبحترم فنه وإنسان ناجح جدا بكل المقاييس جوة وبره وعنده شعبية ربنا يزيده منها".

تامر حسني 4

تامر حسني هنا الزاهد تامر حسني على انستجرام
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