كارمن سليمان تنشر صورًا عائلية رفقة زوجها وأبنائها الثلاثة.. وبسمة بوسيل تعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة كارمن سليمان متابعيها، صورًا عائلية تجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد، وأبنائها الثلاثة، من داخل المستشفى.

ونشرت كارمن الصور، وهي تحمل طفليها التوأم بعد الولادة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "العائلة هي كل شيء".

وتفاعلت المطربة بسمة بوسيل، مع الصورة، وعلقت: "يا لها من عائلة جميلة ما شاء الله".

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وكان الملحن مصطفى جاد، أعلن في وقت سابق عن وضع زوجته الفنانة كارمن سليمان، لمولودها الجديد، ونشر مجموعة صور تجمعهما من المستشفى.

ونشر جاد، الصور من غرفتها عقب الولادة وكتب عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "عيلتنا كبرت..الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته".

يذكر أن، آخر أعمال كارمن سليمان، هي أغنية "اسيبلك روحي"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال، وحققت نجاحا كبيرا.

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