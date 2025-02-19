بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ريم مصطفى والجمهور يعلق (صور)

علي ربيع ينشر صورًا من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا جديدة لها من أحدث ظهور.

ونشرت ريم، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت فيها وهى تستمع بالطبيعة وتستعرض من خلالها المناظر الطبيعية الساحرة.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة أوي، الجميلة في مكان جميل، قمراية، وحش الكون، روعة، العسل".

جدير بالذكر أن، الفنانة ريم مصطفى تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

المسلسل بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وإخراج محمد سامي.

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