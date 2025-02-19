محمد رمضان ينشر فيديو مع الفائز بمسابقة فكرة برنامج "مدفع رمضان"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان عن الفائز بجائزة المسابقة الجديدة التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، وهي "تناول الشاي" مع صاحب التوقع الصحيح لفكرة برنامج "مدفع رمضان" على قناة "DMC" في رمضان 2025.

ونشر رمضان،فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع الفائز بالمسابقة ويدعى ويليام عادل، من شبرا مصر، وتناول معه "الشاي" كما وعد.

وقال رمضان في الفيديو: "أصحابه يلي بتضحكوا النهاردة هتشوفوه معايا وأنا بشرب الشاي معاه في شبرا، علشان تعرفوا إنه هو اللي على حق".

أطلق الفنان محمد رمضان مسابقة جديدة لجمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان.

ونشر رمضان، بوستر برنامج "مدفع رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "قدامك ٢٤ ساعة لو توقعت فكرة مدفع رمضان صح، هاجيلك بمفاجأة وأشرب الشاي معاك قدام بيتك وسط منطقتك، متنساش تكتب أنت ساكن فين؟!".

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان"، والمقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "dmc".

ونشر محمد رمضان برومو البرنامج عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "باختصار شديد استنوا الجديد".

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