12 صورة لـ بوسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. وعبير صبري تغازلها

علي ربيع ينشر صورًا من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات"

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

نشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بفستان ذهبي طويل.

تفاعل عدد من نجمات الفن مع الصور، أبرزهن، المطربة ساندي، الفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة عبير صبري.

View this post on Instagram A post shared by Pousi (@bosyofficial)

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

اقرأ أيضا..

ماذا قال أبطال "العتاولة 2" عن المسلسل قبل عرضه في رمضان 2025؟

أحدث ظهور لـ تامر حسني.. ومنى فاروق تعلق