12 صورة لـ بوسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. وعبير صبري تغازلها
08:53 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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كتب - معتز عباس:
خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
نشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بفستان ذهبي طويل.
تفاعل عدد من نجمات الفن مع الصور، أبرزهن، المطربة ساندي، الفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة عبير صبري.
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يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.
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