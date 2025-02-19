إعلان

12 صورة لـ بوسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. وعبير صبري تغازلها

08:53 م الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (6)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (3)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (1)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (10)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (11)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (4)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (2)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (12)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (8)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (7)
  • عرض 13 صورة
    المطربة بوسي (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، والتي نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

نشرت بوسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بفستان ذهبي طويل.

تفاعل عدد من نجمات الفن مع الصور، أبرزهن، المطربة ساندي، الفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة عبير صبري.

View this post on Instagram

A post shared by Pousi (@bosyofficial)

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

اقرأ أيضا..

ماذا قال أبطال "العتاولة 2" عن المسلسل قبل عرضه في رمضان 2025؟

أحدث ظهور لـ تامر حسني.. ومنى فاروق تعلق

بوسي انستجرام بوسي عبير صبري السوشيال ميديا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025