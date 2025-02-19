"ديني وتربيتي مابيقولوش كده".. ماذا قالت هنا الزاهد عن المساكنة؟

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن رأيها في ظاهرة "المساكنة" بين الشاب والفتاة قبل الزواج.

وفي لقائها بأحد البرامج المذاعه على موقع "يوتيوب"، أكدت رفضها القاطع لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أنها تتنافى مع تعاليم الدين وقيم المجتمع.

وأضافت: "أنا أكيد ضدها، هو اللي أنا أعرفه في الدين وفي التربية ده اللي اتربينا عليه ودينا اللي بيقول عليه، احنا في حاجة اسمها خطوبة جواز، بعد كده بنروح بقى نعيش مع بعض، أنا عمري ما شفت العكس، يعني ايه أعيش مع واحد وبعد كده وبعد كده أشوف هينفعني ولا مش هينفعني أنا ده رأيي، وده ديني بيقول كده".

وتابعت: "أنا مليش دعوة بأراء الناس التانية أنا بتكلم على نفسي وعلى تربيتي وعلى اللي أنا عرفاه، عارفه أنه لازم يبقى فيه خطوبة بعدين جواز بعد كده نعيش مع بعض ونكون أسرة وبتاع وخلاص بس مش بشوف العكس".

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "إقامة جبرية" الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، وإخراج أحمد سمير فرج.

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