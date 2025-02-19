أحدث ظهور لـ تامر حسني.. ومنى فاروق تعلق

كتبت - نوران أسامة:

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له مرتديا إطلالة كاجوال.

ونشر تامر، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا صباح الجمال على الجامدين التقال.. كل الخير ليكم يا رب".

وتفاعلت الفنانة الشابة منى فاروق مع تدوينته، وعلقت: "ما شاء الله.. الله يحميك".

وكان تامر حسني، حذر مؤخرا من استخدام اسمه واسم شركته في الترويج لحفلات غنائية وهمية، لا أساس أو وجود لها.

ونشر تامر بيان صحفي، عبر حسابه الرسمي عبر موقع انستجرام، قال فيه: "يهيب الفنان تامر حسني وشركة تي اتش برودكشن كافة جماهيرنا الكرام، في مصر وجميع الدول العالم، بأن هناك من يقوم بانتحال واستخدم الاسم والعلامة التجارية للفنان في الترويج والإعلان عن إقامة حفلات داخل وخارج مصر.. جميع الحفلات التي يحييها تامر حسني يقوم بالإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للفنان وشركته، وعليه وجب التنبيه على الجميع، حتى لا ينساق بعض الأشخاص إلى صفحات وهمية تروج وتعلن عن حفلات لا أساس ولا وجود لها".

وتابع تامر حسني: "تقوم الشركة بملاحقة هؤلاء الصفحات والأشخاص قانونياً وقضائياً لحفظ وضمان حقوق شركته لذا وجب التحذير ، ولكم منا كل الاحترام والتقدير".

يذكر أن، تامر حسني ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" بالسينمات، والذي يخوض بطولته ويشاركه فيه محمد ثروت، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، وآخرين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.