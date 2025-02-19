أحمد سعد يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب

كتب - معتز عباس:

أعرب المطرب أحمد سعد عن سعادته، بعد تصدره ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عقب طرح أغنية جديدة له لأحد الأعمال الدرامية المشاركة في رمضان 2025.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ترند ١ يوتيوب چنرال في مصر، في أقل من ٢٤ ساعة".

واحتفل مؤخرا النجم أحمد سعد، بألبومه الجديد "حبيبنا" في حفل بأحد الفنادق، حضره صناع الألبوم وعدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وكشف أحمد سعد خلال لقائه مع et بالعربي أنه من المقرر إقامة حفل زفاف جديد لزوجته علياء المهدي في شهر مايو المقبل مؤكدا أن الحفل سيكون به الأجواء التقليدية التي تتواجد في أي حفل زفاف.

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