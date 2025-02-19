أوس أوس ينشر فيديو من كواليس "البقاء للأصيع" يجمعه مع هشام ماجد وشيكو

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ (أوس أوس)، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من كواليس مسرحية "البقاء للأصيع".

ونشر أوس أوس، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فاضل واحدة، فاضل واحدة.. من كواليس مسرحية البقاء للأصيع".

وظهر بالفيديو كل من هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحي وأوس أوس بمشهد من المسرحية.

يذكر أن، مسرحية "البقاء للأصيع" عرضت في شهر يناير الماضي على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2025 برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من 12 إلى 16 يناير .

المسرحية بطولة هشام ماجد، شيكو، محمد أوتاكا، أوس أوس، أحمد فتحي، مي كساب، وإخراج محمد أوتاكا.