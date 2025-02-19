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مي عمر تنشر صورة مع محمد سامي من حفل "القلم الذهبي".. وتوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

06:10 م الأربعاء 19 فبراير 2025

مي عمر

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها أحدث ظهور لها رفقة زوجها المخرج محمد سامي، في حفل "جائزة القلم الذهبي"، الذي أقيم بمدينة الرياض، ووجهت رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ليلة استثنائية في حفل جائزة القلم الذهبي بالرياض، ليلة مليئة بالإبداع، والمواهب الحقيقية، والإلهامK فخورة بمشاركتي في هذا الحدث الراقي الذي يكرّم الكلمة والفن".

وأضافت: "كل الشكر لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الدعم المستمر للمبدعين وصنّاع الإبداع".

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يذكر أن الفنانة مي عمر تشارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

أقيمت أمس الثلاثاء، حفل جائزة "القلم الذهبي" في مدينة الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور كبير من كبار الكتاب المصريين والعرب، ونجوم الفن والدراما والسينما في مصر والدول العربية.

وحصل الفائزين في حفل القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، على جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من 700 ألف دولار مقدمة من المستشار تركي آل الشيخ لدعم المواهب العربية في الكتابة والأدب.

مي عمر

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مي عمر الرياض السعودية تركي آل الشيخ جائزة القلم الذهبي محمد سامي
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