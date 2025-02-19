صورة- حاتم صلاح يكشف عن شخصيته في مسلسل "إخواتي"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان حاتم صلاح متابعيه بوسترًا منفردًا لشخصية "فرحات"، التي يجسدها في مسلسل "إخواتي"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2025.

ونشر "صلاح" البوستر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "فرحات 2025".

مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

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