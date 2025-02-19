"بقالي 5 سنين بحاول".. أول تعليق من طارق العريان على أزمة أغنية "60 دقيقة" لـ أصالة

كتبت- نوران أسامة:

رد المخرج طارق العريان، على الجدل المثارمؤخرًا، حول أغنية "60 دقيقة"، للفنانة أصالة، بعد حذفها لفترة من موقع الفيديوهات "يوتيوب"ثم عودتها من جديد.

وقال العريان خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي": "أنا بقالي خمس سنين بحاول أدخل أصدقاء مشتركين بينا، بالعكس هما رافضين تمامًا لأن في تفاصيل كتيرة بعد الانفصال إحنا متكلمناش فيها، حاولت كتير جدًا بس مفيش فايدة، أنس قعدت معاه مرة وهو بنفسه قال لي طلعني برة الموضوع".

وأضاف: "مستغرب إنه هو اللي بيتكلم، لإن بقالي خمس سنين بحاول عن طريق ناس كتير، بس مفيش أمل، وعلى يوتيوب قالوا إن الأغاني مش ليك، رغم إن معايا الأوراق وكل حاجة، بس هدخل القضاء، مش عشان يوقف الأغنية، لكن عشان يتحسب لمين".

وفي نفس السياق أصدر العريان بيانًا، قال فيه، إن موقع "يوتيوب" أثبت أحقيته ومليكته لـ أغنية "60 دقيقة حياة"، من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع وقام بحذفها من على المنصة، بعد تقديمه ورق رسمي يثبت ذلك.

وأوضح أنه حاول حل النزاعات الفنية بينه وبين أصالة على مدار 5 سنوات ماضية، بسبب عشرات الأغاني والأعمال الفنية التي كانت من إنتاجه، ولم يأخذ منها حقوق الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع، من بينها أغنية "60 دقيقة حياه".

وأشار إلى أنه كان يحاول إنهاء الازمة بشكل ودي، عن طريق وساطة بعض الجهات ونجوم الفن، لكن بدون جدوى، لذلك لجأ إلى تقديم أوراق تثبت أحقيته في الأغنية، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.

وأكد أن حذف أغنية "60 دقيقة حياة"، ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه حاليًا، ومن بينها أيضا أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة عاللي فات" لأصالة، إضافة إلى ألبومات "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة".

وشدد طارق العريان، على أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية مادامت الحلول الودية والمهنية لم تجد نفعا.

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