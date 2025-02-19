علي ربيع ينشر صورًا من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان علي ربيع متابعيه بصور جديدة من كواليس فيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات"، وظهر برفقة عدد من الوجوه الجديدة المشاركة في العمل.

ونشر "ربيع" الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "كواليس فيلم الصفا الثانوية بنات".

ويشارك في بطولة الفيلم: علي ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وأخرين، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن، علي ربيع شارك في بطولة فيلم "عالماشي" الذي تم طرحه في موسم عيد الفطر، وشاركه في العمل كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

اقرأ أيضًا:

هند عبد الحليم تطلب الدعاء لوالدها:"بابا دخل العمليات"

"مش عيب".. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها عن والد ابنها

تركي آل الشيخ يعلن عن "الفيل الأزرق 3" بالتعاون مع أحمد مراد ومروان حامد وأحمد بدوي

بفستان أسود.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها