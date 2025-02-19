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رمضان 2025 .. أشرف الزفتاوي يكشف لـ"مصراوي" كواليس وضع موسيقى "منتهي الصلاحية"

كتب-مصطفى حمزة:

يواصل المؤلف الموسيقي أشرف الزفتاوي، وضع اللمسات النهائية على الموسيقى التصويرية لمسلسل "منتهي الصلاحية"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

المؤلف الموسيقي أشرف الزفتاوي، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، تحدث عن كواليس وضع موسيقى مسلسل "منتهي الصلاحية".

وقال:" حاليا في مرحلة إعداد الموسيقى على حلقات (منتهي الصلاحية) والحمدالله في المرحلة الأخيرة".

وتابع:". العمل على المسلسل بدأ من نوفمبر الماضي، وهذا منحنا وقت كافي للعمل على موسيقاه دون قلق من ضغط ضيق الوقت".

مسلسل "منتهي الصلاحية" مكوّن من 15 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم، من بينهم، محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، العمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح عبر شركة E Producer.

المؤلف الموسيقي أشرف الزفتاوي، يقوم أيضا بوضع الموسيقى التصويرية، لمسلسل" النص"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين.

"النص"، هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي، أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

ويشارك في بطولة مسلسل "النص"، كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.