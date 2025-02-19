هند عبد الحليم تطلب الدعاء لوالدها:"بابا دخل العمليات"

كتبت- نوران أسامة:

طلبت الفنانة هند عبد الحليم من جمهورها الدعاء لوالدها، وذلك بعد دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية جراحة.

وكتبت "عبد الحليم" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "بابا دخل العمليات دلوقتي.. دعواتكم لو سمحتوا".

يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم، شاركت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، وهو بطولة بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وإنتصار، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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