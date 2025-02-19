"مش عيب".. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها عن والد ابنها

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة هيدي كرم محرك البحث "جوجل"، بعد لقائها في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد، كشفت خلال الحلقة عن كواليس انفصالها عن زوجها.

وقالت هيدي خلال اللقاء: "أنا اتطلقت لأني وصلت لمرحلة حاسة فيها بعدم الراحة، واكتشفت أن الحياة دي مش مناسبة ليا بعد ما نضجت، وأي ست بتتطلق جزء من المسؤولية بيقع عليها لأنها معرفتش تصلح الأمور، وده مش عيب".

وأضافت: "أنا كـ هيدي اخترت سعادتي، وأنا مش زعلانة ومش عيب، وابني عمره ما عاتبني، وبيقولي "إنتو اللي اخترتوا"، وهو عايش لوحده، ولما جه وقت وعاش مع باباه كان بيوحشني".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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