تركي آل الشيخ يعلن عن "الفيل الأزرق 3" بالتعاون مع أحمد مراد ومروان حامد وأحمد بدوي

كتبت- سهيلة سامة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مشروع فيلم "الفيل الأزرق 3"، وذلك بعد اجتماع جمعه بصُناع العمل.

ونشر "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" صورة تجمعه بالمخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، والمنتج أحمد بدوي، وعلق عليها قائلًا: "اجتماع مثمر مع المخرج الكبير مروان حامد، والكاتب العزيز أحمد مراد، وأخي العزيز المنتج أحمد بدوي، ترقبوا 'الفيل الأزرق 3' بشكل مختلف وعالمي".

وأقيمت مساء أمس الثلاثاء، حفل جائزة "القلم الذهبي" في مدينة الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور كبير من كبار الكتاب المصريين والعرب، ونجوم الفن والدراما والسينما في مصر والدول العربية.

وحصل الفائزين في حفل القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، على جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من 700 ألف دولار مقدمة من المستشار تركي آل الشيخ لدعم المواهب العربية في الكتابة والأدب.



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