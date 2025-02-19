بفستان أسود.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة مي عمرو الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها، عبر السوشيال ميديا، أثناء تواجدها بحفل "جائزة القلم الذهبي"، الذي أقيم بمدينة الرياض.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لحظات ذهبية في حفل جائزة القلم الذهبي بالرياض، ليلة مليئة بالموهبة الحقيقية والإبداع والإلهام، يشرفني أن أكون جزءًا من هذه الأمسية الجميلة".

وظهرت مي، خلال الحفل بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "أحلى الحلوين، تجنني، عسل والله، تحفة يا فنانة، أحلى واحدة بالرياض، عسل".

يذكر أن الفنانة مي عمر تشارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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