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عبد المجيد عبد الله يتعرض لوعكة صحية مفاجئة وروتانا تصدر بيانًا

12:58 م الأربعاء 19 فبراير 2025

عبد المجيد عبد الله

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كتبت- نوران أسامة:

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعرض الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله لوعكة صحية مفاجئة، مما أدى إلى إلغاء جميع التزاماته الفنية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بيانًا جاء فيه: "تنويه.. نظرًا لتعرض الفنان عبد المجيد عبد الله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر إلغاء جميع التزاماته الفنية، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".

وكان من المقرر أن يحيي المطرب الخليجي يوم السبت المقبل فعالية "ليلة الأسفار" احتفالاً بـ "يوم التأسيس السعودي 2025"، بجولة موسيقية مميزة تشمل الأغاني الوطنية".

يُذكر أن عبد المجيد عبدالله قدّم حفلاً غنائياً ، بـ الإمارات العربية المتحدة في أول فبراير الحالي، ضمن فعاليات "أمسيات كافد".

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عبد المجيد عبد الله وعكة صحية روتانا
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