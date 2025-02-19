وفاة والد مطرب المهرجانات أورتيجا

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن مطرب المهرجانات أورتيجا، منذ قليل، عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب أورتيجا في منشوره: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدي في ذمة الله"، دون الكشف عن تفاصيل الجنازة أو العزاء حتى الآن.

يذكر أن المطرب أورتيجا طرح مؤخرًا أغنية "ليل وهموم" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أمير شيكو وعمرو المشاكس وألحان أوكا وأورتيجا وتوزيع بيشو.

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