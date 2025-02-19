رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور والجمهور يغازلها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، صورً جديدة من أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

ونشرت رانيا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تحمل باقة ورد وارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر.

وجاءت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "ملكة جمال، ورد ماسك ورد، الله يحفظك، قمر يا رنونة، كتير بحبك وبموت عليكي".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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