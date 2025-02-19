خالد سليم يشارك صورة من كواليس "وتقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان خالد سليم جمهوره بصور جديدة من كواليس مسلسله "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر "سليم" صورة من كواليس العمل، وظهر برفقة النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "ربنا يكتب لنا النجاح ويوفقنا، وإن شاء الله المسلسل يعجبكم، وإحنا بنوعدكم بكده".

مسلسل "وتقابل" حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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