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رمضان 2025.. تعرف على صناع أغنية "مدفع رمضان"

11:15 ص الأربعاء 19 فبراير 2025
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    حدوة ومحمد رمضان
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    من بوستر البرنامج
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كتب-مصطفى حمزة:

تصدر برنامج "مدفع رمضان"، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، عقب إعلان النجم محمد رمضان، عن مسابقة لمعرفة فكرة البرنامج المقرر عرضه في رمضان المقبل.

النجم محمد رمضان، يتعاون في البرنامج، المقرر عرضه عبر قناة dmc، مع الشاعر مصطفى حدوتة، إذ يقدم من كلماته، وألحان الملحن إيهاب عبد الواحد، الأغنية الرئيسية.

وأعلن النجم محمد رمضان، عبر صفحاته في مواقع التواصل، عن مسابقة لمعرفة فكرة البرنامج، وكتب، : "قدامك ٢٤ ساعة لو توقعت فكرة مدفع رمضان صح، هاجيلك بمفاجأة وأشرب الشاي معاك قدام بيتك وسط منطقتك، متنساش تكتب أنت ساكن فين؟!".

محمد رمضان أغنية مدفع رمضان برنامج مدفع رمضان
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