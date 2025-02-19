بالصور.. زينة تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة زينة متابعيها عبر السوشيال ميديا صور جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إن لم تستطيع الطيران، طير اللي حواليك"، وظهرت زينة بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر حبيبتي ماشاء الله عليكي، الحب والجمال كله، جمالك، زي القمر، نجمة رمضان، قمر ربنا يحرسك ويرزقك".

و تشارك زينة في مسلسل "العتاولة 2 ، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2025، بطولة العتاولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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