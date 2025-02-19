أحمد مراد: العالم العربي والأدبي كان في حاجة لجوائز القلم الذهبي

كتب - معتز عباس:

قال الكاتب والمؤلف أحمد مراد، إن جائزة القلم الذهبي، أول جائزة بتجمع بين عالم الأدب وعالم السينما وبتغيّر تركيبة الكاتب نفسه، وهذا شئ مهم جدا.

وأضاف "مراد" في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "ام بي سي مصر"، أن العالم العربي كان في حاجة لجائزة مثل تلك بشكل كبير، خاصة وأنها هي أول جائزة تجمع بين عالم الأدب والسينما، لافتًا إلى أن وصول العمل الدرامي للخلود يكون عن طريق السينما.

وعن آخر أعماله السينمائي، أوضح أنه يقوم بتحضير فيلم "موسم صيد الغزلان" مع المخرج أحمد المرسي، وفيلم "الفيل الأزرق 3" مع المخرج مروان حامد وفيلم "الست" عن كوكب الشرق أم كلثوم والذي سيعرض هذا العام.

أقيمت منذ قليل، حفل جائزة "القلم الذهبي" في مدينة الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور كبير من كبار الكتاب المصريين والعرب، ونجوم الفن والدراما والسينما في مصر والدول العربية.

وحصل الفائزين في حفل القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، على جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من 700 ألف دولار مقدمة من المستشار تركي آل الشيخ لدعم المواهب العربية في الكتابة والأدب.

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