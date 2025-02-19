ركين سعد تنشر أحدث ظهور لها أثناء زيارتها للفيوم.. صور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الأردنية ركين سعد متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء زيارتها لمحافظة الفيوم، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت ركين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "الفيوم"، وظهرت بإطلالة كاجوال وبدون مكياج.

وجاءت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "شاطرة وموهوبة، بحبك، نورتي مصر، قمر بجد، ماشاء الله الله يحميكي ويرزقك أوقات حلوة، مصر نورت"

يذكر أن الفنانة راكين سعد شاركت في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، بطولة عصام عمر، وسما إبراهيم، أحمد بهاء، ويسرا اللوزي، بسمة، وإنتاج محمد حفظي.

وتدور أحداث البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب؛ ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

View this post on Instagram A post shared by ركين سعد سيلاوي Rakeen Saad (@rakeensaad)

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