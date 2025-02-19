اتحاد الفنانين العرب يصدر بيانًا ردًا على أزمة هالة سرحان وبسمة بوسيل

كتب - معتز عباس:

أعلن إتحاد الفنانين العرب، رفضه أية تجاوزات نابعة من خلافات شخصية أو عائلية من شأنها الإساءة لأبناء البلدين في "مصر والمغرب"، محذرًا من الانسياق وراء ما يحدث من لغط على وسائل التواصل الإجتماعي، نابع من خلافات شخصية بين زوجين طرفا الخلافات.

وأكد أنه لا يجب أن يتجاوز الخلاف الشخصي بينهما ليكون مثار فتنة بين بلدين وشعبين بينهما صهر ونسب وعلاقات وطيدة منذ آلاف السنين.

تواصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب مع السادة النقباء الفنانين بالمغرب الشقيق، الفنان مولاي أحمد العلوي رئيسا للنقابة المغربية للمهن الموسيقية،والفنان عبد العاطي أمنا،أمين عام النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة والأستاذ هشام صبري ، بالنقابة الحرة، وأبدى الجميع أسفهم لما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات، مع تأكيدهم على احترام جميع الأطراف وتنحية الخلافات الشخصية جانبا وبخاصة فى ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي والإسلامي حاليا.

وشدد اتحاد الفنانين العرب على رفضهم أية تجاوزات من شأنها تعكير صفو تلك العلاقات، والتأكيد على حرص اتحاد الفنانين العرب ونقابة الممثلين واتحاد النقابات الفنية، في رفض أي تجاوز فى حق الشعوب، والبلدان تستغل من أطراف لخلافات عائلية أو شخصية .

وأضاف اتحاد الفنانين العرب أن ما قامت به الدكتورة هالة سرحان، نابع من غيرة على بلدها مصر، وأن ردها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي على المطربة "بسمة بوسيل"جاء بعد مقابلات وفيديوهات وردت بها عبارات قاسية تمثل إهانة لمصر، التي احتضنتها وعاشت بها ولا زالت كعادتها وطن للجميع من أبناء المغرب والدول العربية، خاصة أن الفنانة بسمة بوسيل كانت تربطها علاقة زوجية مع فنان يمثل رمزا لأجيال فنية في مصر والعالم العربي، ولا زالت هناك روابط عائلية بينهما.

وإذ يؤكد اتحاد الفنانين العرب على اعتزازه بالمغرب دولة وشعبا، وبكل فنانيها وابناءها الأعزاء، وحتى لا تكون مثل تلك الأمور مصدرًا لتعكير صفو العلاقات الراسخة بين أبناء البلدين في مصر والمغرب، وبخاصة أن ما حدث لا يعدو كونه خلافا عائليا ما كان يجب يستغل الزج بأسماء البلدان والشعوب..

وكانت بسمة بوسيل أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن تحدث في لقائها ببرنامج "عندي سؤال"، عن علاقتها بطليقها تامر حسني، قائلة: "ظلمت نفسي ولم يظلمني أحد، كان لازم أتحمل مسؤولية قراراتي، وخسرت نفسي وخسرت حاجات كتير على مستويات كتير، مش عايزة أعيط".

الأمر الذي دفع الإعلامية هالة سرحان الرد على بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس":، وكتبت: "عيب عليكي، أنتي بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني، وفاكره ـنك صاحبة الفضيلة والأخلاق الحميدة، وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي لا يا شاطرة انت اتجوزتيه وهدفك تتشهري وتاخديه كوبري، كان غيرك أشطر، مجرد فقاعة فرقعت نفسها، ويا جبل ما يهزك ريح".

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