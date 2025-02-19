أنس نصري يحتفل بعودة أغنية "60 دقيقة" إلى "يوتيوب": " انتصار الفن على العرقلة"

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة نصري، بعودة أغنيتها "60 دقيقة" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتب أنس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مبروك علينا عودة ٦٠ دقيقة حياة بعد أسابيع من الغياب القسري وانتصار الفن على العرقلة والتحديات".

وأضاف: "مبروك عودة ٦٠ دقيقة حياة إلى منصة يوتيوب هذا العمل هو جزء من تاريخ صنعناه أنا وأختي أصالة الصوت العظيم الذي لا يقبل التشكيك".

وطُرح ألبوم أصالة نصري "60 دقيقة حياة" عام 2015 وقت زواج طارق العريان وأصالة قبل انفصالهما، وقامت وقتها بتصوير الأغنية التي حملت اسم الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

وفي وقت سابق، احتفلت أصالة بنجاح "60 دقيقة حياة" التي تعد من أشهر أغانيها، وذلك بعد تحقيقها 200 مليون مشاهدة على "يوتيوب" في 9 سنوات.

يذكر أن، ألبوم "60 دقيقة حياة" لـ أصالة نصري ضم عدة أغنيات منها "سؤال بسيط"، و"ملهمته الوحيدة"، و"عايشة على اللي فات"، و"على إيه"، و"مواقف مؤلمة"، و"الورد البلدي"، و"بعدك عني"، و"منازل".

وتعاونت أصالة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين منهم باسم عادل ونادر عبد الله، حسين مصطفى محرم، ومصطفى حسن، وناصر الجيل، وأحمد الجندي، ومدين وسامح كريم، ومؤمن سالم ومحمود خيامي، وزياد الطويل، ومحمد رحيم، ومن الموزعين الموسيقيين أحمد إبراهيم، ومحمد مصطفى، عبد الوهاب الرفاعي.

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