القائمة الكاملة.. ننشر أسماء الفائزين بجوائز "القلم الذهبي" للأدب الأكثر تأثيرًا

كتب - معتز عباس:

أقيمت منذ قليل، حفل جائزة "القلم الذهبي" في مدينة الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور كبير من كبار الكتاب المصريين والعرب، ونجوم الفن والدراما والسينما في مصر والدول العربية.

وحصل الفائزين في حفل القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، على جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من 700 ألف دولار مقدمة من المستشار تركي آل الشيخ لدعم المواهب العربية في الكتابة والأدب.

وننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا:

الكاتب عبدالرحمن سفر يفوز بالمركز الأول ضمن الجائزة الكبرى لأفضل رواية.

الكاتبة منى سلامة تفوز بالمركز الثاني ضمن الجائزة الكبرى لأفضل رواية.

الكاتب يوسف الشريف يفوز بالمركز الثالث ضمن الجائزة الكبرى لأفضل رواية.

الكاتب أمير عزب يفوز بجائزة الجمهور.

دار النشر "كيان للنشر" تفوز بجائزة أفضل ناشر عربي.

الكاتب محمود عبد الشكور يفوز بجائزة أفضل رواية واقعية.

الكاتب عبدالرحمن حنفي يفوز بجائزة أفضل رواية رعب.

الكاتب شتيوي الشمري يفوز بجائزة أفضل رواية تاريخية.

الكاتب أمير شوقي يفوز بجائزة أفضل رواية فانتازيا.

الكاتبة مي حسام الدين تفوز بجائزة أفضل رواية رومانسية.

الكاتب عبدالرحمن إبراهيم يفوز بجائزة أفضل رواية للغموض والجريمة.

الكاتب يحيى صفوت يفوز بجائزة أفضل رواية للتشويق والإثارة.

الكاتب هشام فهمي يفوز بجائزة أفضل رواية مترجمة.

الكاتب حسام العربي يفوز بالمركز الأول بجائزة أفضل سيناريو.

الكاتب محمد الصفار يفوز بالمركز الثاني بجائزة أفضل سيناريو.

الكاتب أحمد عثمان يفوز بالمركز الثالث بجائزة أفضل سيناريو.