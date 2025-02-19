مهجة عبدالرحمن: "فنانات كتير غاروا مني لما عملت دور زوجة أحمد زكي في البيه البواب"

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة مهجة عبدالرحمن إنها تنفق على نفسها من معاش والدها حيث كان يعمل في مجال الشرطة.

وقالت مهجة عبدالرحمن في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" عبر قناة "صدى البلد 2"، إن ترشيحها لمسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال جاء عن طريق المخرج إسلام خيري ولكنها في البداية رفضت الدور.

وتابعت: "أول ما روحت لوكيشن جودر لقيت معاملة حلوة جداً من ياسر جلال كان بيعاملني بأحسن أسلوب وكان ذوق جداً معايا ووقتها اتكسفت أعتذر عن الدور لأن التكرار مش بيبقى حلو، وأنا ست ماشية بالبركة وعمري ما بحسبلها ولا بحسب معايا كام.. الناس بتقول عليا هبلة وطول عمري ماشية بالبركة".

وتطرقت مهجة عبدالرحمن للحديث عن شخصية زوجة أحمد زكي التي قدمتها سابقاً في فيلم البيه البواب، مؤكدة أن هناك خلافات كثيرة قبل أن تقدم العمل، مشيرة إلى أن هناك فنانات غاروا منها عندما قدمت الدور وكانت تزور الفنان الراحل احمد زكي خلال فترة مرضه في المستشفى.