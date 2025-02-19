هنا الزاهد كاجوال ونور إيهاب أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد حاتم

ظهر الفنان أحمد حاتم مع الفنانة اللبنانية جينيفر عازار، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها وظهرت بإطلالة كاجوال.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

نور إيهاب

خطفت الفنانة الشابة نور إيهاب الأنظار من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت كاجوال.

عبير صبري

تألقت الفنانة عبير صبري في أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون البنفسجي.

فدوى عابد

شاركت الفنانة فدوى عابد، جمهورها، ومحبيها، صورة من أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "وجهة نظر مختلفة ممكنة، ربما".

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي بفستان أسود جرئ، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور له ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في الشغل".