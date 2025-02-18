الكاتب يوسف الشريف يفوز بالمركز الثالث لأفضل رواية في حفل جائزة القلم الذهبي

كتب - معتز عباس:

فاز الكاتب يوسف الشريف بالمركز الثالث ضمن الجائزة الكبرى لأفضل رواية في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، عن رواية "الصنادقية".

وأقيمت حفل جائزة "القلم الذهبي" في مدينة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور كبير من كبار الكتاب المصريين والعرب، ونجوم الفن والدراما والسينما في مصر والدول العربية.

جدير بالذكر بأن جائزة "القلم الذهبي" تكرّم الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة.

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ما تهدف إليه الجائزة هو تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة، وللجائزة مسارات 6 وهما: الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو.

ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية ستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.