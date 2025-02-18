"أنا اية علاقتي بالإثارة والتشويق".. شيكو يمازح جمهور حفل جائزة القلم الذهبي

كتب - معتز عباس:

قدم الفنان شيكو جائزة الاثارة والتشويق، خلال حفل جوائز القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ومازح شيكو جمهور الحفل، قائلًا: "الإثارة والتشويق أحد ركائز الرواية التي تجذب محبي القراءة والاطلاع، الحقيقة انا مش عارف اية علاقتي بالاثارة والتشويق انا ممثل كوميدي المفروض اقدم رواية كوميدية او على الاقل الفانتزيا، يمكن ده التشويق والإثارة في الموضوع، محدش عارف، بس هو اختيار غريب جدًا، لكن إن شاء الله اختيار الفائز ميبقاش غريب".

حصل الكاتب يحيى صفوت على جائزة أفضل رواية للتشويق والإثارة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا،عن رواية "دفتر ناعوت - ظمأ".

ويقام حاليًا حفل جائزة "القلم الذهبي" في مدينة الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

جدير بالذكر بأن جائزة "القلم الذهبي" تكرّم الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة.

ما تهدف إليه الجائزة هو تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة، وللجائزة مسارات 6 وهما: الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو.