إعلان

"دفتر ناعوت" تفوز بجائزة أفضل رواية للتشويق والإثارة في حفل جوائز "القلم الذهبي"

10:58 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

يحيى صفوت كاتب رواية دفتر ناعوت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

حصل الكاتب يحيى صفوت على جائزة أفضل رواية للتشويق والإثارة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا،عن رواية "دفتر ناعوت - ظمأ".

ويقام حاليًا حفل جائزة "القلم الذهبي" في مدينة الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

جدير بالذكر بأن جائزة "القلم الذهبي" تكرّم الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة.

ما تهدف إليه الجائزة هو تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة، وللجائزة مسارات 6 وهما: الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو.

رواية دفتر ناعوت تفوز بجائزة افضل سيناريو تشويقي

الكاتب يحيى صفوت على جائزة أفضل رواية رواية دفتر ناعوت ظمأ حفل جائزة القلم الذهبي جائزة القلم الذهبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان