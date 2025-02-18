مروان حامد من حفل "القلم الذهبي" :الروايات هي المصدر الرئيسي لدعم صناعة الفن والسينما

كتب - معتز عباس:

أعرب المخرج مروان حامد عن سعادته، بالمشاركة في حفل جوائز "القلم الذهبي"، للأدب الأكثر تاثيرًا.

وقال "مروان" في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، إن الروايات هي المصدر الرئيسي لدعم صناعة السينما وجائزة القلم الذهبي مهمة جدا لتحقيق ذلك.

وأكد أن مسابقة القلم الذهبي مهمة لأنه فيها تشجيع للأدب والكتابة بشكل عام، والحياة الأدبية عموما والمجال الأدبي طول عمره مصدر رئيسي للأفلام السينمائية سوا من قبل أو حاليًا، مشيرًا إلى أن السينما المصرية مبنية على الأدب المصري والعالمي، والسينما العالمية أغلب إنتاجها مبني على الأدب.



وأشار إلى أن وجود روايات وقصص قصيرة ومتنوعة من كل البلدان العربية يصب في صالح السينما والفن.

جدير بالذكر بأن جائزة "القلم الذهبي" تكرّم الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة.

ما تهدف إليه الجائزة هو تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة، وللجائزة مسارات 6 وهما: الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو.

ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية ستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.