رامي إمام عن جائزة "القلم الذهبي": جاءت في وقتها لتشجيع أهل الإبداع

كتب - معتز عباس:

قال المخرج رامي إمام إن جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، جاءت في وقتها لتحفيز أهل الإبداع.

وأضاف "رامي"، في تصريحاته من حفل جائزة القلم الذهبي، بمدينة الرياض، مع الإعلامي عمرو أديب، أن تشجيع المواهب على تقديم أعمال أدبية أو رواية تحول إلى فيلم شيء محفز جدا ومشجع جدا بالنسبة للكاتب، متابعًا: "هذا التشجيع هيخلي الكاتب أو أي شخص عنده موهبة الكتابة أنه يرجع يبدأ يكتب مرة واتنين وتلاتة".

وأكمل: "احنا على طول محتاجين للكتابة، والغرب عندهم قدرة تحويل الرواية إلى فيلم بشكل ضخم وكبير، لأنها بقت ثقافة وصناعة موجودة، وعندنا بنتراجع شوية لأنه كل شوية بنحس اننا مش عايزين نغير ما حول الرواية نفسها".

وتابع: "في الفترة الحالية أنا شايف إن فكرة الرواية بدأت تكتر وناس كتير بتتشجع تكتبت، ومنتجين كمان بيشتروا حقوق الروايات عشان يحولوها لأعمال فنية، دلوقتي فرصة إمكانية تحويل الروايات الى أعمال سينمائية أصبح ممكنًا".

جدير بالذكر بأن تكرّم جائزة "القلم الذهبي" الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة.

ما تهدف إليه الجائزة هو تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة، وللجائزة مسارات 6 وهما: الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو.

ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية ستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.

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