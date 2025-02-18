مجدي الجلاد عن جائزة القلم الذهبي: ستُحفز الإبداع العربي على زيادة الإنتاج في الأدب والثقافة

كتب - معتز عباس:

عبر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، عن سعادته بحضور حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة القلم الذهبي المقام بالرياض في السعودية.

وتحدث الجلاد في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب خلال البث المباشر للحفل عبر فضائية "MBC مصر"، عن انطباعه الأول الذي شعر به من رؤية شعار جائزة "القلم الذهبي"، قائلًا: "اختيار اسم القلم الذهبي والشعار ليعبران عن الأدب الأكثر تأثيرًا أعجبني جدًا، لأن الإبداع والكلمة لهما تأثير كبير".

وأضاف أن المجتمع العربي كان يعاني في العقود الماضية من عدم تكريم رموز الثقافة والفكر وهم أحياء، لذلك أرى أن الجائزة تم وضعها في إطار رؤية شاملة للهيئة العامة للترفيه، وأعتقد أنها شديدة الأهمية وجاءت في وقتها.

وأوضح أن ما يحدث الآن يؤكد أن الإبداع موجود وقوي، لكنه بحاجة إلى دعم، مشيرا إلى أن هذا التكريم للمبدعين سيُحفز على زيادة الإنتاج العربي في الثقافة والأدب والسينما خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على تلك الجائزة.

وتعلن الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الليلة، في حفل كبير عن الفائزين بجائزة القلم الذهبي، وذلك في فروع الرواية والسيناريو والرواية المترجمة، وتمنح الجائزة للأدب الأكثر تأثيرًا، ويصل مجموع جوائزها إلى 740 ألف دولار، بالإضافة إلى إنتاجات سينمائية لعدد من الأعمال الفائزة.

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