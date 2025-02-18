انطلاق حفل جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.. بث مباشر

كتب - معتز عباس:

تقام مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض، حفل الإعلان عن الفائزين بـ جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، وذلك في فروع الرواية والسيناريو والرواية المترجمة، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وشارك المستشار تركي آل الشيخ جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، البث المباشر لحفل جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، والمذاع عبر فضائية "MBC مصر".

جدير بالذكر بأن جائزة "القلم الذهبي" تكرّم الإبداع الأدبي الأكثر تأثيرًا في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة.



وتهدف الجائزة إلى تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة، وللجائزة مسارات 6 وهما: الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو.

ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية ستكون 8 بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.

اقرأ أيضا..

رمضان 2025.. آسر ياسين ينشر صورة تجمعه بـ مي عز الدين من كواليس "قلبي ومفتاحه"



