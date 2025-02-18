"هاجيلك وأشرب معاك الشاي".. محمد رمضان يطلق مسابقة جديدة لجمهوره

كتب - معتز عباس:

أطلق الفنان محمد رمضان مسابقة جديدة لجمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان.

ونشر رمضان، بوستر برنامج "مدفع رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "قدامك ٢٤ ساعة لو توقعت فكرة مدفع رمضان صح، هاجيلك بمفاجأة وأشرب الشاي معاك قدام بيتك وسط منطقتك، متنساش تكتب أنت ساكن فين؟!".

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان"، والمقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "dmc".

ونشر محمد رمضان برومو البرنامج عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "باختصار شديد استنوا الجديد".

اقرأ أيضا..

رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "قلبي ومفتاحه"

ياسمين عبدالعزيز: برومو مسلسل "وتقابل حبيب" حقق مليار مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة