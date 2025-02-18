ياسر جلال: أحمد العوضي طلع بـ "دراعه".. وبراهن على نجاح "فهد البطل" في رمضان

كتب - معتز عباس:

وجه النجم ياسر جلال التهنئة للفنان أحمد العوضي، على مشاركته في رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، بعد النجاح الكبير الذي حققه رمضان الماضي بمسلسل "حق عرب".

وقال ياسر، في لقائه ببرنامج "ET بالعربي": "أبارك للعوضي على فهد البطل، وعايز اقول كلمة بصراحة أنا بحيي مشواره الفني لأنه طلع بدراعه وعارف يعني اية الواحد يشتغل في الظروف اللي احنا بنشتغل فيها ويعمل ممسلسل زي فهد البطل".

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وأضاف: "أقوله ألف مبروك وفخور بيك هو نجم مصري ابن بلد، ، أحمد العوضي فنان بجد بدليل إن الناس هي اللي اختارته وشاروت عليه، وأنا براهن على فهد البطل في رمضان 2025".

وبسؤال هل سيجتمعان معاً في عمل فني قريبًا، رد ياسر جلال: "ممكن نجتمع سوا، العوضي أخويا وهو المستقبل"، ليرد عليه العوضي: "ده شرف ليا، ياسر جلال أنا بحبه هو من أسلك وأنضف الناس الواحد قابلها في حياته، لأنه بيتمنى الخير للكل".

ويخوض النجم ياسر جلال السباق الرمضاني، بمسلسل "جودر 2 – ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة أحمد بدير، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد فتحي، تارا عماد، غادة طلعت، رشوان توفيق، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي.

بينما يشارك أحمد العوضي في رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل"، يشارك في بطولته ميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وصفوة، وغادة طلعت، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

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