أحمد السبكي يوجه رسالة شكر بعد وفاة شقيقه

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه المنتج أحمد السبكي رسالة شكر لكل من سانده وواساه في وفاة شقيقه سيد السبكي.

ونشر السبكي صورة أرشيفية تجمعه بشقيقه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من وقف إلى جانبنا وواسانا في وفاة أخي سيد السبكي، سواء بحضور الجنازة أو العزاء أو بتقديم التعازي عبر الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي، وعذرًا لمن لم أستطع الرد عليه، شكر الله سعيكم جميعًا وتقبل الله دعائكم، ولا أراكم مكروهًا في من تحبون".

ورحل سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد السبكي، يوم الجمعة الماضية، وشيع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وعلى جانب آخر، يشارك المنتج أحمد السبكي، في موسم رمضان بمسلسل "عايشة الدور" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

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