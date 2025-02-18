صبا مبارك تخطف الأنظار بـ إطلالة مختلفة والجمهور يعلق

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شاركت الفنانة "صبا مبارك" جمهورها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وظهرت صبا في الصور بإطلالة جديدة ترتدي فيها الكاجوال باللون الأحمرالداكن وشعر قصير جذاب، وكتبت: أخيراً اليوم مشمس".

وإنهالت عليها التعليقات، وجاءت كالتالي:"جمالك ما بينوصف"، ايه القمر ده"،"يوم مشمس إنه نور جمالك يعكس أطلالة أشعة الشمس"،"إيه ده تغيير جامد أوي وقمر ."،"هذه اللي يقولوا عليها الطلعة البهية"

يذكر أن آخر أعمال " صبا مبارك" مسلسل" وتر حساس" بطولة إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال و محمد فاضل ومينا بباوي وإخراج وائل فرج .