"لسة فيكي خير يا بلد" محمد رمضان يدعم سائق تاكسي ينقل المرضى بالمجان

كتبت- نوران أسامة:

دعم الفنان محمد رمضان، شاب يعمل لدى سيارة الأجرة بالإسكندرية يقوم بتوصيل المرضى إلى المستشفيات بالمجان.

ونشر رمضان، صورة تجمعه بالشاب، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة وعلق: "لسه فيكي خير يا بلد، ده سواق تاكسي ابن حلال سايب رقمه عشان يوصل أي حد ممعهوش فلوس للمستشفيات مجانًا".

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان"، والمقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "dmc".

ونشر محمد رمضان برومو البرنامج عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "باختصار شديد استنوا الجديد".

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