عبير صبري تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، عبر السوشيال ميديا صور جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت عبير الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون البنفسجي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر القمرات، ملكة جمال، منورة الدنيا، فيكي كل صفات الجمال، بيرو القمر ماشاء الله، ما أحلاكي".

تشارك الفنان عبير صبري في موسم رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي" تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، أيتن عامر، محمود قابيل، أحمد وفيق، محمد لطفي.

يذكر أن شاركت عبير صبري في 2024 بمسلسل "حدوتة منسية" تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي، بطولة سوسن بدر، محمود حجازي، أحمد فهيم، محمد علي رزق، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، ريم سامي، محمود حجازي.

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