منصة "Watch It" تروج لبرنامج "مدفع رمضان" لـ محمد رمضان.. (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت منصة "Watch It" لبرنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه النجم محمد رمضان، والذي من المقرر أن يُعرض في رمضان 2025 عبر شاشة dmc.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة "Watch It" البرومو التشويقي للبرنامج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق الحساب: "رمضان في رمضان، استنوا برنامج مدفع رمضان في رمضان".

ونشر"رمضان"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، موجهًا رسالة لمتابعيه: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي استنى مدفع رمضان، بعد الآذان على طول هتشوفه وهو بيضرب، هتقولي بتعمل كدة ليه، هقولك عشان باختصار شديد أنا مليش تقليد".

وطرح رمضان يناير الماضي أحدث كليباته الغنائية بعنوان "قطتي مبتخربش"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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