تشييع جثمان الشاعر الراحل أمل الطائر من الشرقية

كتبت- نوران أسامة:

شيع منذ قليل جثمان الشاعر الراحل أمل الطائر، من مسجد "عبد الهادي" بالشرقية إلى مثواه الأخير.

ورحل أمل الطائر صباح اليوم الثلاثاء، بعد معاناة صحية، بدأت منذ 4 سنوات.

وأعلنت خبر الوفاة، زوجته منال النبوي عبر صفحته من خلال موقع فيسبوك، وكتبت: "حبيبي وأبويا وأخويا وابني وصاحبي وونسي في الدنيا سابني وراح، إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الشاعر العظيم آمل الطائر ".

وتابعت: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر هتكون بالمسجد أمام مستشفى البكري العام، والدفن في الشرقية، والعزاء أمام المقبرة".

الشاعر الراحل، نقل الأسبوع الماضي، إلى المستشفى، إثر معاناته من وجود مياه على الرئة، قبل تدهور حالته الصحية، وحدوث نزيف داخلي، و توقف عضلة القلب.

وعانى الشاعر الكبير أمل الطائر، من عدة أزمات صحية، وخضع للعلاج بسبب جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وأجرى جراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

يذكر أن الراحل من مواليد محافظة القاهرة، تحديدا حي شبرا، 1959، إذ أن والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر.

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