رمضان 2025.. "يانغو بلاي" تكشف عن الصور الأولى من مسلسل "الغاوي" بطولة أحمد مكي

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة يانغو بلاي عن صور حصرية من مسلسل الغاوي والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في شهر مارس المُقبل.

الصور التي نشرتها يانغو بلاي هي أول صور تظهر للمسلسل الذي يلعب بطولته النجم أحمد مكي، متخليا لأول مرة عن الشخصيات التي رافقته لسنوات وقت عرض أجزاء مسلسل الكبير أوي: الكبير، حزلقوم، جوني.

الغاوي من بطولة أحمد مكي في دور شمس نصر العدوي، بلطجي من حي الجمالية، يقرر تغيير حياته بشكل جذري بعد فقدان زوجته، يتعهد شمس بتربية ابنه بطرق شريفة، لكنه يواجه سلسلة من التحديات أثناء سعيه لتحقيق هدفه.

"الغاوي" تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي.