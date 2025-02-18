بسمة بوسيل تحذر: "أي كائن هيجيب في سيرتي هتابعه قانونيًا"

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة المغربية بسمة بوسيل رسالة غامضة لمنتقدي تصريحاتها الأخيرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكتبت بسمة عبر خاصية "القصص القصيرة"تحذير: "رسالة مهمة لأصحاب الطبلة والرق، أي كائن هيجيب في سيرتي بشكل مايجيش على مزاجي ويضلل الناس ويقصقص من كلامي، هتابعه قانونياً، نقطة وآراكم".

وكانت بسمة بوسيل أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن تحدث في لقائها ببرنامج "عندي سؤال"، عن علاقتها بطليقها تامر حسني، قائلة: "ظلمت نفسي ولم يظلمني أحد، كان لازم أتحمل مسؤولية قراراتي، وخسرت نفسي وخسرت حاجات كتير على مستويات كتير، مش عايزة أعيط".

وكانت بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات عليم، ألحان محمد خلف، توزيع محمد العشري.



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