إعلان

بسمة بوسيل تحذر: "أي كائن هيجيب في سيرتي هتابعه قانونيًا"

01:38 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

بسمة بوسيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة المغربية بسمة بوسيل رسالة غامضة لمنتقدي تصريحاتها الأخيرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكتبت بسمة عبر خاصية "القصص القصيرة"تحذير: "رسالة مهمة لأصحاب الطبلة والرق، أي كائن هيجيب في سيرتي بشكل مايجيش على مزاجي ويضلل الناس ويقصقص من كلامي، هتابعه قانونياً، نقطة وآراكم".

وكانت بسمة بوسيل أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن تحدث في لقائها ببرنامج "عندي سؤال"، عن علاقتها بطليقها تامر حسني، قائلة: "ظلمت نفسي ولم يظلمني أحد، كان لازم أتحمل مسؤولية قراراتي، وخسرت نفسي وخسرت حاجات كتير على مستويات كتير، مش عايزة أعيط".

وكانت بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات عليم، ألحان محمد خلف، توزيع محمد العشري.
بسمة-بوسيل

اقرأ أيضًا:

"هتوحشني يا صاحبي" بكلمات مؤثرة حكيم ينعى الشاعر أمل الطائر

أول تعليق من مؤلف "ألف تحية للناس الحقيقية" بعد استعانة وزير الطاقة السعودي بالأغنية

"غيبنا وغاب الإبداع و الشغلانة لمت".. عصام صاصا يطرح أحدث أعماله الغنائية

بالصور.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها داخل السينما

بسمة بوسيل الفنانة بسمة بوسيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية مع فوري وبنوك مصر
أخبار الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وموعد الموجة الباردة المقبلة
بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف عنها؟