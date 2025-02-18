جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر أمل الطائر

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت جمعية المؤلفين والملحنين الشاعر الراحل أمل الطائر، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة أرشيفية للراحل، وجاء في تعليقها: "ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير أمل الطائر، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته".

وأعلنت خبر الوفاة، زوجته منال النبوي عبر صفحته من خلال موقع فيسبوك، وكتبت: "حبيبي وأبويا وأخويا وابني وصاحبي وونسي في الدنيا سابني وراح، إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الشاعر العظيم آمل الطائر ".

وتابعت: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر هتكون بالمسجد أمام مستشفى البكري العام، والدفن في الشرقية، والعزاء أمام المقبرة".

الشاعر الراحل، نقل الأسبوع الماضي، إلى المستشفى، إثر معاناته من وجود مياه على الرئة، قبل تدهور حالته الصحية، وحدوث نزيف داخلي، و توقف عضلة القلب.

وعانى الشاعر الكبير أمل الطائر، من عدة أزمات صحية، وخضع للعلاج بسبب جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وأجرى جراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

يذكر أن الراحل من مواليد محافظة القاهرة، تحديدا حي شبرا، 1959، إذ أن والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر.

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